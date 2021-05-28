تستوعب 5 ملايين نسمة.. تفاصيل إنشاء أول مدينة على سطح المريخ

المواطن - متابعة

كشف استوديو الهندسة المعمارية “ABIBOO Studio”، عن تصميم معماري لشكل المدينة المستدامة المقرر إنشاؤها على سطح المريخ، والتي يُتوقع أن تستوعب مليون نسمة.

نوا عاصمة أول مدينة سطح المريخ:

وأوضح مؤسس استوديو الهندسة المعمارية، ألفريدو مونيوز، أن المستعمرة المقترح إنشاؤها على المريخ، ستكون مدينة عمودية على منحدر وسوف تقسم إلى 5 مدن، تتصدرها العاصمة التي أُطلق عليها اسم “نوا” والتي ستستوعب 25 ألف شخص، في “تيمبي مينسا”، وهو مجرى نهر على شاطئ المحيط المريخي القديم، حيث تتواجد إمكانية الوصول إلى المياه، مردفًا: “هذه المنطقة تتسم بدرجات حرارة معتدلة، كما سيتم الاستعانة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في بناء المستعمرة”، وفقًا لـ”cnn” و”Euronews “.

مدينة عمودية:

ونوه ألفريدو مونيوز، بأن التصميم الذي تم وضعه مرن، وقابل للتطوير، من حيث التنفيذ على منحدرات وأودية سطح الكوكب الأحمر، معقبًا: “المدينة ستكون عمودية على منحدر ستحمي حتى سكان المستعمرة من الإشعاع المميت، وتغيرات درجة الحرارة وتأثيرات النيازك”.

وأشار إلى أن المدينة ستحتوي على منازل ومكاتب ومساحات خضراء، وسيُنتج الأكسجين إلى حد كبير عن طريق النباتات، أما الغذاء فيعتمد على النباتات بنسبة 90 %، بينما تأتي الطاقة من الألواح الشمسية، معقبًا: “هناك تحديات أخرى تواجههم تتعلق بظروف كوكب المريخ، ومنها الجاذبية التي لا تمثل سوى ثلث الجاذبية على الأرض”.

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