تسهيل تحصل على ترخيص بطاقات الائتمان في السعودية

المواطن - الريض

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، حصول الشركة المتحدة للخدمات المالية “تسهيل” التابعة لها أمس الثلاثاء، على ترخيص البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط تمويل بطاقات الائتمان في المملكة، وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

الأثر المالي:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، إن الأثر المالي سيظهر بعد البدء في تقديم خدمات تمويل بطاقات الائتمان، والذي من المتوقع أن يكون ضمن النتائج المالية للنصف الثاني من العام المالي 2021.

تسهيل:

وتعد الشركة المتحدة للخدمات المالية “تسهيل”، إحدى الشركات التابعة لـ”إكسترا”، والتي بدأت عملياتها في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019 بعد حصولها على الترخيص النهائي من “ساما” لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتحولت “تسهيل” إلى الربحية خلال اثني عشر شهراً من بدء التشغيل، ليصل حجم محفظتها التمويلية إلى ما يقدر بـ862 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، محققة صافي ربح يقدر بـ 20 مليون ريال عن نفس الفترة.

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