تشكيلة الفيصلي لـ مواجهة الهلال في ختام دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الهلال بالجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الفيصلي:

وجاءت تشكيلة عنابي سدير مكونة من: “مصطفى ملائكة، وليد الأحمد، إيغور، حسين، مجرشي، السميري، ألكسندر، آل شريد، كعبي، جليرمي، محمد الصيعري”.

القائمة الاحتياطية لـ عنابي سدير:

أما القائمة الاحتياطية لـ عنابي سدير فجاءت مكونة من: “أحمد الكسار، إسماعيل عمر، جوليو تفاريس، عبدالله الحسن، هشام فايق، شايع شراحيلي، رومان جريجور، رفائيل دا سيلفا، عوض خريص”.

وكان عنابي سدير تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الخميس الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على التعاون بثلاثية مقابل هدفين.

وسيرحل المدرب البرازيلي شاموسكا لتدريب فريق الشباب بدءًا من الموسم المقبل.

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