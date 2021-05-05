تشكيلة تشيلسي وريال مدريد المتوقعة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

تشيلسي وريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي وريال مدريد على ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أُقيمت في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويواجه المتأهل من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما أطاح بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم، حيث ينتظر أن يدفع المديرين الفنين بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر؛ وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم كالتالي؛ إدوارد ميندي، أنطونيو روديجر، تياغو سيلفا، أندرياس كريستينسن، بن تشيلويل، ماسون مونت، جورجينيو، نغولو كانتي، سيزار أزبيليكويتا، بوليسيتش وتيمو فيرنر.

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة تشيلسي وريال مدريد بتشكيل مكون من؛ تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، إيدير ميليتاو، أودريوزولا، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، فينيسيوس، ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة.

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