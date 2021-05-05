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تشكيلة تشيلسي وريال مدريد المتوقعة
ضمن منافسات إياب نصف النهائي

تشكيلة تشيلسي وريال مدريد المتوقعة

2021/05/05
الساعة 4:28 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تشكيلة تشيلسي وريال مدريد المتوقعة جانب من المباراة - المصدر @realmadriden
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

تشيلسي وريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي وريال مدريد على ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أُقيمت في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويواجه المتأهل من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما أطاح بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم، حيث ينتظر أن يدفع المديرين الفنين بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر؛ وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

ريال مدريد ضد تشيلسي
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم كالتالي؛ إدوارد ميندي، أنطونيو روديجر، تياغو سيلفا، أندرياس كريستينسن، بن تشيلويل، ماسون مونت، جورجينيو، نغولو كانتي، سيزار أزبيليكويتا، بوليسيتش وتيمو فيرنر.

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة تشيلسي وريال مدريد بتشكيل مكون من؛ تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، إيدير ميليتاو، أودريوزولا، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، فينيسيوس، ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden


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