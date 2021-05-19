تشكيلة كلاسيكو الهلال والأهلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، تشكيلة الزعيم، استعدادًا لخوض كلاسيكو الهلال والأهلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الفريقين لـ قمة الهلال والأهلي:

وجاء تشكيل الأزرق مكونًا من: “عبدالله المعيوف، مدالله العليان، محمد جحفلي، البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو، جوميز”.

أما المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الأهلي فأعلن عن تشكيلة مكونة من: “محمد العويس، عبدالباسط هندي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، محمد خبراني، نوح الموسى، فيجسا، محمد المجحد، عمر السومة، عبدالرحمن غريب، سلمان المؤشر”.

الفوز يُقرب الدوري من الهلال:

ويسعى فريق الهلال إلى الفوز، والوصول إلى النقطة رقم 55 ليقترب شيئًا من حسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، أما فوز الأهلي فيعني استمراره على الطريق الصحيح، لإنهاء الموسم في منتصف الجدول.

وتُقام حاليًّا مباراتا الباطن ضد الاتفاق، الشباب ضد العين بالجولة الـ28 دوريًّا.

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