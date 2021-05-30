تشكيلة مباراة النصر والاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني لـ نادي النصر، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لـ مواجهة نادي الاتحاد في الجولة الـ30 والأخيرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

تشكيلة فريقي النصر والاتحاد:

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “برادلي جونز، سلطان الغنام، مايكون بيريرا، عبدالله مادو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، بيتروس، سامي النجعي، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية لـ النصر فجاءت مكونة من: “نواف العقيدي، علي الحسن، أيمن يحيى، أسامة الخلف، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الشنقيطي، محمد مران، يحيى الشهري”.

وجاءت تشكيلة نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مكونة من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، برونو هنريكي، رومارينيو، حمدان الشمراني، بريجوفيتش، عبدالعزيز البيشي”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الاتحاد فجاءت مكونة من: “فواز القرني، عبدالمحسن فلاتة، حازم الزهراني، عبدالرحمن اليامي، عبدالعزيز الجبرين، أحمد باحسين، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، هارون كمارا”.

ترتيب النصر والاتحاد دوريًّا:

وقبل المباراة يحتل نادي النصر، المركز الخامس بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 46 نقطة، أما نادي الاتحاد فيحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

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