تشكيلة مواجهة الحسم بين ضمك والتعاون

المواطن - مروة نبيل

كشف المديران الفنيان كرشمير ريزتش ونيستور إل مايسترو، عن تشكيلة مباراة ضمك والتعاون الحاسمة، التي ستنطلق بعد قليل.

ضمك والتعاون:

ويلعب ضمك والتعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 30 نقطة، ويحتاج إلى الفوز وتعثر منافسيه لضمان البقاء.

تشكيل مباراة اليوم:

وجاء تشكيل فارس الجنوب في مباراة ضمك والتعاون اليوم كالتالي؛ مصطفى زغبة، إبراهيم النخلي، طارق عبدالله، منصور حمزي، عبدالله العمار، سيرجيو فيتور، فاروق شافعي، دوماجوش أنتوليتش، عبدالعزيز مجرشي، إيميليو زيلايا وبودسكو كونستانتين.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في مباراة اليوم كل من؛ عبدالرحمن الريو، عبدالعزيز الشهراني، بدر منشي، مهند النجعي، محمد عطية، محمد المحاسنة، وليد حزام، أيمن حجيلي وأمهل بيلجيرينو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل سكري القصيم في مباراة ضمك والتعاون اليوم كالتالي؛ كاسيو أنجوس، محمد زايد، فهد الحمد، نواف الصبحي، إبراهيم الزبيدي، ريان الموسى، ساندرو مانويل، محمد أبو سبعان، سيدريك أميسي، سيمحان النابت ولياندر تاوامبا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في مباراة اليوم كل من؛ محمد الضيلفع، ياسين برناوي، سعد بالعبيد، فيصل درويش، عبدالله الجوعي، مطير الزهراني، فهد الرشيدي، علي النمر وعبدالله ساني.

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