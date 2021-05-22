تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة غاية في الأهمية غدًا الأحد، ضد فريق التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للزعيم مكونًا من: “عبدالله المعيوف، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، جيوفنكو، كاريلو، بافيتيمبي جوميز”.

وستُلعب مباراة الزعيم، ضد التعاون غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يذكر أنه بحالة تمكن الهلال من الفوز على التعاون، فسيكون الزعيم بطلًا للدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي وحاصدًا اللقب رقم 17 في تاريخه.

الزعيم يُفكر في ضم نجم ليفربول

وفي سياق آخر، كانت تقارير صحفية، ذكرت أن الزعيم يُفكر في التعاقد مع اللاعب السويسري شيردان شاكيري نجم فريق ليفربول الإنجليزي في صيف العام الحالي.

وفي حال تمت الصفقة، فإن شاكيري سيُعجل برحيل الأرجنتيني لوسيانو فيتو الذي تعرض لانتقادات قوية مؤخرًا من قبل جماهير أزرق العاصمة.

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