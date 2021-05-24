تشوه بصري في قلب أبها!

المواطن- فهد القحطاني- ابها

وثقت “المواطن” مظاهر للتشوه البصري في مدينة أبها عاصمة السياحة، وتحديدًا في أحد الشوارع في قلب المدينة المجاور لشارع الفن والمؤدي إلى قرية المفتاحة ومسرح طلال مداح.

ورش ومستودعات:

ويوجد في الشارع المجاور للأماكن السياحية ورش فنية ومستودعات للبلاط تسببت في تشوه بصري للموقع بوجه عام، وسط غياب الجهات المختصة لمتابعة هذا التشوه البصري الذي أصبح حديثًا متداولًا على ألسنة الكثيرين.

كثافة هائلة:

ويأتي هذا على الرغم من أن مدينة أبها تشهد كثافة هائلة من المصطافين والزوار من الداخل والخارج الذين يستمتعون بالمناظر الخلابة خلال تمتعهم بإجازاتهم.

شارك الخبر







شارك الخبر