تشيلسي يتفوق على السيتي بـ الشوط الأول 

المواطن - محمد سمعه

أنهى فريق تشيلسي الإنجليزي، الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا متفوقًا بهدف على حساب مواطنه مانشستر سيتي.

ضغط مستمر من تشيلسي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي عالٍ من قبل البلوز على فريق مانشستر سيتي لإحراز الهدف الأول.

ونجح دفاع الفريق اللندني في تقليل خطورة فريق مانشستر سيتي الذي لم يظهر بأي خطورة سواء عبر الجزائري رياض محرز أو البلجيكي كيفن دي بروين.

وأهدر الألماني تيمو فيرنر أكثر من فرصة لإحراز الهدف الأول لأبناء المدرب توماس توخيل وسط تعجب من المدرب بسبب كمية الفرص المهدرة.

هافرتز يستغل تمريرة متقنة:

وبعد معاناة، نجح الألماني كاي هافرتز في إحراز الهدف الأول لفريق تشيلسي بالدقيقة الـ42 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماسون مونت حيث راوغ هافرتز حارس مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون ليضع الكرة في الشباك الخالية.

ويسعى البلوز للفوز بثاني ألقابه في دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز باللقب للمرة الأولى في عام 2012 على حساب فريق بايرن ميونخ الألماني.

تشكيلة تشيلسي والسيتي:

وكان المدرب توماس توخيل اختار تشكيلة للبلوز مكونة من: “ميندي، روديجر، جورجينيو، تياجو سيلفا، كانتي، فيرنر، مونت، تشيلويل، جايمس، أزبيليكويتاـ هافرتز”.

أما تشكيلة مانشستر سيتي فجاءت مكونة من: “إيدرسون، ووكر، روبن دياز، جون ستونز، جوندوجان، رحيم سترلينج، زينتشينكو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، محرز، فيل فودين”.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “دراجاو” معقل نادي بورتو في البرتغال.

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