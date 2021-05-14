تشييع محمد ريحان بدون حضور أبنائه

المواطن - متابعة

شيع الفنان المصري محمد ريحان بعد صلاة المغرب في مصر بدون حضور أي من أبنائه الذين يخضعون للعزل المنزلي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

سبب وفاة محمد ريحان

وكان الفنان الراحل قد أصيب بوعكة صحية مفاجئة، ودخل على أثرها المستشفى، وغادره بعد تحسن حالته لكنه توفي وسط تضارب الأنباء حول سبب الوفاة خاصة مع إصابة أبنائه بالفيروس.

وترددت أنباء عن وفاة ريحان بسبب كورونا لكن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، نفى وفاة ريحان بفيروس كورونا بحسب موقع مصراوي.

فنانون ينعون ريحان

ونعى العديد من الفنانين الفنان الراحل، داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل مثواه الجنة حيث كتب الفنان صلاح عبدالله عبر تويتر: “‏لم ألتقِ بالريحان في العمل والحياة، ولكني كنت من جمهوره وعشاقه، وكم تمنيت أن ألتقيه من حكاوي الزملاء عن عبقريته خُلقًا وفنًا…أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير القدير ‎محمد ريحان”.

أما الفنان أحمد فهمي فقد نشر صورة للفنان الراحل عبر حسابه بـ”تويتر”، وعلق عليها بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الفنان القدير محمد ريحان”.

مسيرة محمد ريحان

يذكر أن الفنان الراحل ليس من نجوم الصف الأول لكن لديه العديد من الأدوار المميزة حيث قدم العديد من الأدوار في العديد من المسلسلات وتدور معظم أدواره في إطار الرجل الطيب أو الأب يمكن رؤيته بوضوح في مسلسل سوق العصر.

وشارك ريحان في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل موسى، في دور الشيخ صالحين جد الفنان محمد رمضان “موسى”.

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