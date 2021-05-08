تصرف العابد يثير الجدل بعد مباراة الهلال والشباب

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب نواف العابد، لاعب الشباب، الجدل وذلك بعد أن ذهب لغرفة لاعبي الزعيم عقب نهاية مباراة الهلال والشباب، لتهنئتهم على الفوز على الليث بخماسية لهدف.

وكانت المباراة بين الزعيم والليث أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، وجلس نواف العابد احتياطيًّا، ولم يتواجد بالتشكيلة الأساسية لفريق الشباب.

تصرف نواف العابد بعد مباراة الهلال والشباب يُشبه فعلة هازارد:

وبعد الفيديو الذي نشره الإعلامي حمد الصويلحي عقب مباراة الهلال والشباب، علقت جماهير الهلال على تصرف نواف العابد بعد المباراة، حيث شبهت ما فعله بتصرف اللاعب البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي حرص على تهنئة زملائه السابقين في تشيلسي الإنجليزي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، في تصرف أثار غضب عشاق ريال مدريد.

يذكر أن نواف العابد كان غادر نادي الهلال بعدما عانى من قلة المشاركة بشكل أساسي مع الزعيم لينضم إلى فريق الشباب.

الزعيم ينفرد بـ صدارة الدوري:

وكانت مباراة الهلال والشباب، انتهت بفوز الهلال بخماسية لهدف، لينفرد الزعيم بـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

يذكر أن جماهير الهلال كانت أبدت غضبها من أداء الزعيم بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا حيث تأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا بعد تعادل الأهلي مع الدحيل القطري بهدف لكل فريق.

وستنطلق مباريات الجولة الـ27 من دوري المحترفين السعودي يوم الجمعة المقبل 14 مايو.

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