تصرف مثير من إدواردو ليلة تتويج شباب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم الهلال السابق ولاعب الفريق الأول بـ شباب الأهلي دبي، الجدل بتصرف مثير أقدم عليه في مباراة النصر اليوم في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.

شباب الأهلي يحسم لقب كأس الإمارات بـ جزائيتين:

وكان فريق شباب أهلي دبي تُوج باللقب بعد الفوز على النصر بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل للنصر اللاعب مهدي عبيد، بينما سجل لـ شباب أهلي دبي اللاعب فيدريكو كارتابيا من ركلتي جزاء بالدقيقتين الـ 45 والـ94.

وحصل كارلوس إدواردو على ركلة جزاء لفريق شباب أهلي دبي مشكوك في صحتها، لكن مجموعة من الخبراء التحكيميين أكدوا على عدم صحتها.

وقال مسلم أحمد الخبير التحكيمي بـ قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية: “ركلتا جزاء فريق شباب أهلي دبي غير صحيحتين”.

رئيس النصر غاضب:

كذلك أبدى عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس نادي النصر الإماراتي امتعاضه من أداء الحكام في المباراة، مضيفًا أن النصر ظُلم ليفوز شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الإمارات.

أبدت جماهير النصر غضبها من تحايل اللاعب كارلوس إدواردو على حكم المباراة النهائية، حيث وصفت ما فعله نجم الهلال السابق بأنه غير رياضي وغير أخلاقي.

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