تصويبة الدوسري تمنح التقدم لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

نجح سالم الدوسري، نجم الهلال، في إحراز الهدف الأول لـ أزرق العاصمة من تصويبة قوية في شباك الأهلي، بالجولة الـ28، وذلك ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تصويبة نجم الهلال تخدع العويس:

ونجح الدوسري عند حلول الدقيقة الخامسة عشرة في إحراز الهدف الأول من تصويبة قوية بالقدم اليسرى، خدعت الحارس محمد العويس.

وقبل انطلاقة اللقاء، جاءت تشكيلة الأزرق مكونة من: “عبدالله المعيوف، مدالله العليان، محمد جحفلي، البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو، جوميز”.

أما المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الأهلي فأعلن عن تشكيلة مكونة من: “محمد العويس، عبدالباسط هندي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، محمد خبراني، نوح الموسى، فيجسا، محمد المجحد، عمر السومة، عبدالرحمن غريب، سلمان المؤشر”.

الفوز يُقرب الأزرق من اللقب:

يبحث الهلال عن تحقيق الفوز والوصول للنقطة رقم 55، وذلك للاقتراب من حسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

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