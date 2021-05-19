تطورات حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

حالة من القلق انتابت محبي ومتابعي الفنانين المصريين سمير غانم ودلال عبدالعزيز عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد منذ أيام وإطلاق عدة شائعات بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، وتدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، الأمر الذي أغضب عائلة النجمين مطالبين الجمهور بالدعاء لهما، وعدم الترويج لأي شائعات تخص حالتهما الصحية.

حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

من جهته، أفصح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، عن آخر تطورات الصحية للفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: “حالة الفنان سمير غانم تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة، والفترة المقبلة سوف يتبين حالته”.

وأوضح تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى معاناته منذ سنوات من فشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالفيروس.

وتابع: “أيضًا الحالة الفنانة دلال عبدالعزيز لا تزال تحتاج أيضًا إلى متابعة، حيث تخضع للعزل داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة”.

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

فيما كتبت دنيا سمير غانم: “اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يا رب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاءً لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله”.

من جانبها، طالبت شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت نفس الأدعية التي نشرتها دنيا لوالديها، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “أرجو الدعاء”.

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