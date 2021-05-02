تطور جديد حول إقامة مباراة النصر بأرض محايدة

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر، تطورًا جديدًا بخصوص لعب العالمي لمباراته ضد نادي تراكتور الإيراني بأرض محايدة، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

النصر له حق اللعب في السعودية:

وغرد ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “النصر من حقوقه المكتسبة، يلعب دور ثمن النهائي على أرضه، وإذا الهلال لا يريد الذهاب لإيران فلينتظر موافقة الاتحاد الآسيوي والفريق الإيراني للعب مباراته على أرض محايدة، النصر ليس له علاقة بالموضوع بتاتًا، التأليف من بعض الجهلة لا يتعدى كونه أمر مضحك لا أكثر”.

ابن زنان يرد على الفراج:

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج قال إن النصر، سيواجه فريق تراكتور الإيراني في منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 في أرض محايدة، بينما سيلعب الزعيم مع فريق استقلال طهران الإيراني أيضًا في أرض محايدة بمنتصف سبتمبر المقبل.

وسيُلعب دور ثمن النهائي من مباراة واحدة يومي 14 و15 سبتمبر.

وتأهل النصر متصدرًا عن مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي السد القطري الذي تأهل ثانيًا برصيد 10 نقاط.

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