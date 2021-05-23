تطور جديد قد يُبقي ريجيكامب في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق الكروي بـ الأهلي، بالرحيل عن صفوف الفريق وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

انقسام في الأهلي بشأن ريجيكامب

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي في التخلص من ريجيكامب بعد نهاية الموسم، والبحث عن مدرب جديد.

ولكن ظهر تطور جديد، قد يُبقي ريجيكامب في الراقي، وهو وجود انقسام حول رحيل المدرب الروماني، فالبعض في مجلس الإدارة يفضل بقاء المدرب ومنحه الفرصة كاملة، بينما يفكر جانب آخر في التواصل مع وكلاء لترشيح مدربين ليكونوا خليفة ريجيكامب بحسب “الشرق الأوسط”.

وكان جمهور الأهلي انقلب على لاعبي الفريق الكروي الأول والمدرب ريجيكامب، وذلك بعد الخسارة من الهلال يوم الأربعاء الماضي بالجولة الـ28 بخماسية مقابل هدف.

الراقي في مواجهة قوية ضد أبها

ويستعد الراقي، لمواجهة فريق أبها بالجولة الـ29 من دوري المحترفين، بعد غد الثلاثاء، حيث يسعى الراقي لإنهاء موسمه بشكل جيد.

وكان المدرب ريجيكامب، تولى تدريب الراقي خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، بجانب قيادته للفريق بمباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

شارك الخبر







شارك الخبر