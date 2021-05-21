تطور مفاجئ بشأن حكم لقاء الهلال والتعاون

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الهلال مباراة الزعيم ضد التعاون، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، بالجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الحربي في “تويتر”: إن مباراة الزعيم ضد التعاون ستُقام بحكم محلي، وليس بحكم أجنبي

الفوز على التعاون يضمن اللقب لـ الهلال:

وفي حال تمكن الزعيم من الفوز على التعاون، سيحصد لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي، حيث ستكون البطولة رقم 17 في تاريخ الزعيم.

وكان الهلال سبق له أن انتقد الأداء التحكيمي في بعض المباريات وذلك بعد أن تعادل مع الأهلي بدون أهداف في الدور الأول من الدوري بجدة في الموسم الحالي، حيث أكد النادي في بيانه أنه يدرس الاستعانة بحكام أجانب.

يذكر أن الزعيم، كان فاز على فريق الأهلي بخماسية لهدف أول أمس الأربعاء في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

جوميز مستمر في الزعيم:

وكان الفرنسي جوميز مهاجم الزعيم، أكد على أنه باق في الفريق خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل.

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