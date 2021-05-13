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تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين

تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين

2021/05/13
الساعة 12:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين
المواطن - مكة المكرمة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب المسجد الحرام، وتوزيع عددٍ من الهدايا على المصلين خلال أدائهم لصلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام.

حُسن الاستقبال والإفادة:

ومن جانبهم، عبّر المصلون والمعتمرون عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حُسن الاستقبال والإفادة.

تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين - المواطن

خدمة لقاصدي بيت الله الحرام:

ويأتي ذلك خدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين - المواطن تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين - المواطن تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين - المواطن


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