تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين

المواطن - مكة المكرمة
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب المسجد الحرام، وتوزيع عددٍ من الهدايا على المصلين خلال أدائهم لصلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام.
حُسن الاستقبال والإفادة:
ومن جانبهم، عبّر المصلون والمعتمرون عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حُسن الاستقبال والإفادة.
خدمة لقاصدي بيت الله الحرام:
ويأتي ذلك خدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.
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