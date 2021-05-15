تظاهر الآلاف في أستراليا رفضًا للهجمات الإسرائيلية

المواطن- متابعة

احتج الآلاف في أستراليا في مدينة سيدني، والمئات في ملبورن، اليوم السبت، احتجاجًا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام.

وبحسب وكالة رويترز، فقد تجمع المئات عند مبنى البلدية لبدء مسيرة في الشوارع مرددين فيها هتافات مثل: الحرية لفلسطين والحرية لغزة، وقالت إحدى المحتجات: أرى انتفاضة، أرى أناسًا لن يلتزموا الصمت بعد الآن، أناسًا ضاقوا ذرعًا، أناسًا يردون على القمع والعنف بالدفاع عن أنفسهم.

وفي ملبورن، اجتمع المحتجون أمام مكتبة ولاية فيكتوريا، وساروا باتجاه مبنى البرلمان وحمل الكثيرون منهم لافتات عليها عبارة الحرية لفلسطين.

عمليات قتل مبرمجة

ويُذكر أن الرئاسة الفلسطينية قد أدانت ما وصفته بـ : عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية، كما جُرح العشرات في غارتين منفصلتين، فجر السبت، وسط دعوات دولية إلى التهدئة.

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة أبو حطب، وهم 8 أطفال وامرأتان، بغارة إسرائيلية دمرت مبنى مؤلفًا من ثلاثة طوابق بمخيم الشاطئ غربي غزة.

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