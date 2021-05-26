تعادل سلبي بين الباطن وضمك بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين فريقي الباطن وضمك، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الخسارة لا تُفيد ضمك:

ويسعى الفريق السماوي لتحقيق الفوز على فارس الجنوب، لضمان البقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل، أما الخسارة فتعني هبوط فارس الجنوب لـ دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

ويدير الحكم تركي الخضير مباراة الباطن وفارس الجنوب اليوم، ويساعده محمد العبكري وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع عبدالله العويدان، وسيكون خالد صلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ظروف الطيران تؤجل اللقاء 24 ساعة:

وكان من المقرر أن تُقام المباراة، أمس الثلاثاء، إلا أن تأخر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بفارس الجنوب إلى حفر الباطن بسبب ظروف الطيران تسبب في تأجيلها لمدة 24 ساعة

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