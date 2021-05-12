تعادل ليفانتي ضد برشلونة إيجابيًّا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفانتي ضد برشلونة التي أُقيمت على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/ 3.

ليفانتي ضد برشلونة:

وبدأت مباراة ليفانتي ضد برشلونة بشكل سريع، وتوغل نجم الفريق الكتالوني، فرينكي دي يونج ومرر كرة عرضية لزميله بيدري، ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى عند الدقيقة الثانية.

وأهدر بيدري فرصة هز الشباك عند الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من دي يونج، إلا أن الحارس أيتور فيرنانديز تصدى لتسديدته ببراعة، وجاء أول ظهور للاعبي ليفانتي عند الدقيقة 17 عن طريق تسديدة من خوسيه لويس موراليس، ولكنها مرت أعلى المرمى.

وأرسل كليمونت لينجليت تسديدة أرضية تصدى لها أيتور فيرنانديز عند الدقيقة 22، قبل أن ينجح ليونيل ميسي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 25 بعد عرضية من جوردي ألبا، ليسددها قوية وتسكن الشباك.

واستمرت محاولات الفريق الكتالوني أملًا في تسجيل هدف آخر، وسدد ميسي كرة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 29، وتألق حارس مرمى البارش، تير شتيجن وتصدى لتسديدة من إنيس باردي عند الدقيقة 31.

وتمكن بيدري من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 35، بعد مجهود فردي مميز من عثمان ديمبلي الذي مرر كرة أرضية مميزة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ليفانتي ضد برشلونة بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.

ليفانتي ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريق الكتالوني، وكاد دي يونج أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 55، ونجح ميليرو في تقيص الفارق عند الدقيقة 57 بعد تلقيه عرضية من ميرامون.

وبعد مرور دقيقتين فقط، نجح مورليس في تسجيل التعادل بعد خطأ قاتل من ميسي في تمرير الكرة، وانتفض البارشا بعد ثنائية ليفانتي، وتمكن ديمبلي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 64، مستغلًّا خطأ اللاعبين في التمرير.

وسجل البديل سيرجيو ليون هدف التعادل عند الدقيقة 83، بعد تلقيه عرضية من تونو، واستمرت محاولات الفريقين، لتنتهي مباراة ليفانتي ضد برشلونة بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13.

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