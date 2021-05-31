‎الرئيسية
أخبار كورونا
تعافي 1275 حالة ومكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ428
إجمالي الإصابات 450436 توفي منهم 7362

تعافي 1275 حالة ومكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ428

2021/05/31
الساعة 3:53 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
35
0
طباعة
تعافي 1275 حالة ومكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ428
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1275) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (433413) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9661) حالة من بينها (1438) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (450436) حالة، توفي منهم (7362) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1245) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 428، منطقة الرياض 313، المنطقة الشرقية 155، منطقة المدينة المنورة 99، منطقة عسير 74، منطقة جازان 56، منطقة القصيم 41، منطقة حائل 23، منطقة تبوك 20، منطقة نجران 14، منطقة الباحة 13.

أما أقل الحالات المسجلة فكانت في منطقة الحدود الشمالية بواقع 6 حالات ومنطقة الجوف بواقع 3 حالات فقط.

إصابات كورونا الجديدة


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :