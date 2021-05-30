تعرف على أجانب النصر في الموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عن قائمة أجانب العالمي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أجانب النصر في الموسم الجديد

وقال سعود الصرامي: “أجانب النصر لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١.. الحارس الأسترالي جونز مغادرة، مايكون مغادرة، والظهير الأيسر الكوري إعارة لنادٍ محلي أو أجنبي، مارتينيز انتظار ونور الدين أمرابط انتظار”.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم العالمي سابقًا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “حمدالله مستمر.. بيتروس مستمر، الأوزبكي جلال الدين مستمر وتاليسكا مستمر، والمدرب مانو مارتينيز باقٍ”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الاتحاد على ملعب مرسول بارك، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر