تعرف على أكثر الوجهات المفضلة للمواطنين بعد رفع تعليق السفر للخارج

المواطن - الرياض

كشف ‏المستشار السياحي سمير قمصاني، عن أكثر وجهات السعوديين المفضلة بعد رفع تعليق السفر للخارج.

مصر والإمارات الأكثر إقبالًا:

وقال سمير قمصاني، في مداخلة هاتفية مع فضائية “MBC1″، اليوم السبت: إن الوجهات السياحية أصبحت محدودة؛ نظرًا لظروف كورونا، منوهًا بأن الإمارات ومصر أكثر الوجهات السياحية إقبالًا بعد فتح المنافذ.

وأوضح المستشار السياحي أن سبب الإقبال على هذه الدول وجود التسهيلات في استقبال السياح وسهولة الإجراءات والتنقل والوصول إلى هذه الوجهات.

ثورة سياحية داخلية بالمملكة:

وتابع: “كورونا أحدثت نوعًا من الثورة السياحية الداخلية بالمملكة، حيث تنقل الكثير من المواطنين داخل الوطن خلال فترة الجائحة، وقدمت وزارة السياحة الكثير من البرامج وساعدت المواطنين علي التعرف علي معالم المملكة من الداخل”.

إقلاع أول رحلة دولية:

وكان مطار الملك خالد الدولي قد شهد منذ أيام إقلاع أول رحلة دولية على متن الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) والمتجهة إلى مدينة أمستردام، تزامنًا مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

نقاط الفحص في مطار الملك فهد:

وسابقًا أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات، الدمام فهد الحربي، أنه تم الاستعداد لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين بتطبيق العديد من التدابير التشغيلية، التي تضمنت فتح بوابات إضافية في طوابق المغادرة وطوابق الوصول لتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة موظفين فريق نقاط الفحص الصحي ليصبح عددهم أكثر من 70 موظفًا لخدمة مسارات أكثر وتسهيل دخول المسافرين ومرتادي المطار، إضافة إلى توفير 12 جهازًا إضافيًّا للفحص الحراري عند المداخل الرئيسة لصالة السفر، وإضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي.

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