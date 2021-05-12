تعرف على الفئات المسموح لها بحضور المباريات

المواطن - مروة نبيل

كشفت وزارة الرياضة عن الفئات المسموح لها بحضور المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما كشفت عن البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية.

عودة الجماهير إلى المدرجات

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب اعتبارًا من 17 مايو الجاري، بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الرياضة، قبل قليل، عن البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، وسط إجراءات احترازية مهمة كالتباعد ولبس الكمامات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفئات المسموح لها بحضور المباريات

وحدد البروتوكول الذي كشفت عنه وزارة الرياضة الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية، وفقًا لما يظهر في تطبيق توكلنا، وجاءت كالتالي؛ أولًا؛ محصن، أي من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح.

كما سيتم السماح بدخول محصن جرعة أولى، من حصل على جرعة واحدة من اللقاح، ومحصن متعافي، من أصيب بفيروس كورونا وتعافى، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.

ولفتت وزارة الرياضة في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات وتقل عن 18 عامًا، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق توكلنا غير مصاب أو غير مخالط.

واتخذت وزارة الرياضة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، يما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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