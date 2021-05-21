تعرف على خطوات اختبار فعالية لقاحات كورونا في هيئة الغذاء والدواء

المواطن - متابعة

كشفت أبرار المشرف رئيس قسم الأدوية الحيوية في الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الاختبارات التي تجريها الهيئة على لقاحات كورونا للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها وسلامتها على المتلقين.

فسح اللقاحات

ولفتت إلى أن مختبر الأدوية الحيوية في الهيئة استقبل أنواعًا عديدة من اللقاحات، وتم إخضاعها لاختبارات مهمة، مشيرة إلى أن أول هذه الاختبارات هو اختبار الشوائب للكشف عن وجود شوائب في اللقاح وكذلك اختبار فعالية اللقاح، وفحص ما إذا كانت المادة الفعالة موجودة في اللقاح من عدمه والمواد الحافظة وعلى أساس هذه الاختبارات المهمة يتم إصدار شهادة الفسح التي تعتبر جواز مرور الشحنة إلى مركز اللقاحات.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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