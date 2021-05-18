تعنيف طفل من قبل أسرته ومركز البلاغات يتفاعل

المواطن - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الثلاثاء، مع بلاغ حول تعرّض طفل للعنف من قبل أسرته.

رصد حالة التعنيف

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إشارة إلى ما تمَّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرّض للعنف من قبل أسرته، نودّ التوضيح بأنَّه تمَّ رصد الحالة”.

استكمال الإجراءات

وأشار إلى أنَّه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل اسرته، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة وجاري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) May 17, 2021

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