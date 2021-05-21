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تعيين غلوريا جيفارا خبيرة السياحة العالمية مستشارة في وزارة السياحة

تعيين غلوريا جيفارا خبيرة السياحة العالمية مستشارة في وزارة السياحة

2021/05/21
الساعة 1:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعيين غلوريا جيفارا خبيرة السياحة العالمية مستشارة في وزارة السياحة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة السياحة عن تعيين خبيرة السياحة العالمية السيدة غلوريا جيفارا مستشارة في وزارة السياحة.

مسيرة تنمية قطاع السياحة

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “يسرنا أن نرحب بخبيرة السياحة العالمية السيدة غلوريا جيفارا في ⁧السعودية⁩ التي ستعمل مستشارة في وزارة السياحة لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق الوزارة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار ⁧رؤية المملكة٢٠٣٠.

ونشرت وزارة السياحة مؤهلات وخبرات خبيرة السياحة العالمية غلوريا جيفارا على النحو التالي:

تعيين غلوريا جيفارا خبيرة السياحة العالمية مستشارة في وزارة السياحة - المواطن


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