تغريدة ساخرة من حساب النصر بعد ضم تاليسكا

المواطن - محمد سمعه

أطلق الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” تغريدة ساخرة، وذلك بعد إعلان النادي اليوم الاثنين عن ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

نعتقد ان أرقام اللاعب معروفة وعشان كذا ما في داعي ننزلها https://t.co/KcOeYoOB2R — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

وعلق الحساب الرسمي للعالمي بعد إتمام الصفقة قائلًا: “نعتقد أن أرقام اللاعب معروفة، وعشان كذا ما في داعي ننزلها”.

سبب الرد الساخر من حساب النصر

وجاء الرد الساخر من حساب العالمي، ردًا على أرقام اللاعب البرازيلي وإحصائياته التي نُشرت من قبل مجموعة من جمهور الهلال عبر “تويتر” مؤخرًا حيث أكدوا أن الهلال سيحسم صفقة اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 سنة قبل أن يدخل النصر ويُنهي المفاوضات لصالحه.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سخر من الأقاويل التي تحدثت عن أن تاليسكا سيكون هلاليًا، مضيفًا أن سرعة النصر في التفاوض حسمت صفقة مهمة لصالحه.

تاليسكا نصراوي لمدة 3 مواسم

وسيرتدي اللاعب البرازيلي قميص النصر لمدة 3 سنوات، كما أن انتقاله لفريق النصر جاء مقابل 8 ملايين يورو مُنحت لفريق جوانجزو إيفرجراند.

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