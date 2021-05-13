تغريدة من حساب المواطن بمناسبة عيد الفطر

المواطن - الرياض

وجه حساب المواطن التهنئة إلى المواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كل عام وبشائركم تتجدد وأمانيكم بعطايا الرحمن تتحقق.#عيد_الفطر pic.twitter.com/mSKULISyUM — حساب المواطن (@citizenaccount) May 12, 2021

ونشر البرنامج عبر تويتر، تغريدة قال فيها: كل عام وبشائركم تتجدد وأمانيكم بعطايا الرحمن تتحقق.

تفاصيل دعم حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم أمس الاثنين، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

أكثر من مليوني رب أسرة:

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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