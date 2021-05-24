تغريم النصر والشباب 43 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، العقوبات التي صُدرت ضد النصر والشباب والاتفاق.

سبب تغريم الشباب والنصر والاتفاق

وقررت اللجنة، تغريم الشباب 33 ألف ريال لتأخر نزول لاعبي الفريق لأرضية الملعب في مباراة الاتفاق التي أُقيمت بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كذلك تم تغريم نادي الاتفاق 10 آلاف ريال بسبب ثبوت ارتكاب الفريق لمخالفة وفقًا لأحكام المادة رقم 62.

كذلك تم تغريم نادي النصر 10 آلاف ريال، لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة الفيصلي بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فريق الشباب فاز أمس الأحد على نادي الفيصلي بخماسية لهدف بالجولة الـ29 من دوري المحترفين السعودي، بينما يلعب العالمي غدًا مع فريق الوحدة، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

العالمي في مواجهة قوية ضد الوحدة

يذكر أن العالمي بحاجة إلى الفوز على الوحدة غدًا من أجل الصعود للمركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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