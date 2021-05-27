تفاريس يُحرز هدف التعادل لـ الفيصلي ويُشعل النهائي

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم تفاريس من إحراز هدف التعادل لـ الفيصلي في شباك فريق التعاون وذلك في أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح تفاريس من ضربة مباغتة، في إضافة الهدف الثاني لـ عنابي سدير بالدقيقة الـ60 وسط غفلة من دفاعات نادي التعاون.

وكان الشوط الأول بين الفريقين، انتهى بتقدم التعاون بهدفين لهدف، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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