تفاصيل إصابة ثلاثي النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر، اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة كلٍّ من لاعبي الفريق الكروي الأول، الثلاثي عبدالله مادو وعبدالإله العمري وخالد الغنام.

حجم إصابة ثلاثي النصر:

وذكر الحساب الرسمي للعالمي أن مادو يعاني من كدمة وسيغيب على إثرها لمدة يومين، بينما يُعاني عبدالإله العمري من شد عضلي وسيغيب بسببه لمدة يومين، أما اللاعب خالد الغنام فيعاني من إصابة “التواء في الكاحل” حيث سيُجري غدًا السبت أشعة لتحديد مدة العلاج والتأهيل.

وكان الثلاثي شارك في لقاء أصفر العاصمة والرائد، الذي أُقيم أمس الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدف.

موعد المباراة المقبلة للعالمي:

يذكر أن النصر، سيواجه فريق الوحدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” في دوري المحترفين.

ويحتل العالمي حاليًّا، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 45 نقطة، بعد الفوز على الرائد.

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