تفاصيل بعض الفعاليات المصاحبة لـ نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

كشف مساعد المحمود مراسل القنوات الرياضية السعودية عن بعض الفعاليات المصاحبة لـ مباراة نهائي كأس الملك لموسم 2020/2021، التي تُقام بين فريقي التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مساعد المحمود – مراسل الرياضية السعودية :

سيكون هناك عرض فيديو لتاريخ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبين الشوطين سيكون هناك حفل غنائي بحضور الفنان ماجد المهندس و الفنان عايض.#نهائي_أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/XFvrMq0WwW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 27, 2021

حفل غنائي بين شوطي المباراة

وقال مساعد المحمود لـ الاستوديو التحليلي المصاحب للمباراة: ” سيكون هناك فعاليات مصاحبة للمباراة النهائية من أغلى الكؤوس، وهي وجود عرض لتاريخ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك بين الشوطين سيكون هناك حفل غنائي، بحضور الفنان ماجد المهندس، والفنان عايض”.

وأضاف مراسل القناة الرياضية السعودية: ” أيضًا واجهة ملعب الملك فهد تغيرت ويوجد بها ديكور وصور للجماهير، وليست جماهير حقيقية، أرى أنها مباراة ممتعة بين الفريقين وستكون كبيرة وعلى قدر الحدث”.

التعاون يسعى للقبه الثاني في كأس الملك

يذكر أن التعاون سبق له الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2019 على حساب نادي الاتحاد، بينما لم يسبق للفيصلي الفوز باللقب من قبل.

شارك الخبر







شارك الخبر