تفاصيل صفقة ماريجا والهلال

المواطن - محمد سمعه

تفكر إدارة نادي الهلال، في التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريجا لخلافة الفرنسي بافيتيمبي جوميز في خط هجوم الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة بدءًا من الموسم المقبل.

وكان جوميز، تعرض لانتقادات عديدة منذ بداية الموسم لانخفاض مستواه إضافة إلى إهداره العديد من الفرص التهديفية المحققة.

تفاصيل عقد ماريجا مع الهلال:

وبحسب صحيفة Maisfutbol البرتغالية فإن نادي الهلال يرغب في ضم ماريجا لمدة 3 مواسم مقابل 15 مليون يورو.

ويفكر الهلال في مكافأة اللاعب المالي بمنحه 5 ملايين يورو في حال وقع العقد بجانب 5 ملايين يورو وهي راتبه في الموسم الواحد.

فيما تفكر إدارة فهد بن نافل ؟

من جانبه أكد الإعلامي عبدالله الحنيان الصحفي بـ صحيفة ”الرياضية” عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة فهد بن نافل ترغب في ضم ماريجا وترغب أيضًا في مناقشة ملف التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس الذي درب الهلال منتصف موسم 2018/ 2019 قبل أن يرحل بسبب خلاف مع إدارة الأمير محمد بن فيصل.

وكان الزعيم تأهل بشق الأنفس إلى دور ثمن النهائي بدوري الأبطال الآسيوي بعد تعادل أهلي جدة مع الدحيل القطري.

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