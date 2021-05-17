تفاصيل عقد تاليسكا مع النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن تفاصيل عقد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا المنضم لصفوف الفريق الكروي الأول بالعالمي قادمًا من صفوف فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

تاليسكا في العالمي لـ 3 مواسم

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 سنة سيلعب بقميص النصر لمدة 3 مواسم.

وكانت صحيفة UOL البرازيلية أكدت الثلاثاء الماضي، أن تاليسكا لن ينضم لصفوف الهلال كما ذُكر مؤخرًا.

وسبق للاعب البرازيلي اللعب في صفوف باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى بشكتاش التركي.

جدير بالذكر أن إدارة العالمي تسعى خلال الفترة المقبلة لقيد اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف المعار حاليًا لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.

مواجهة منتظرة بين العالمي والرائد

ويستعد النصر، لمواجهة نادي الرائد الخميس المقبل بالجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يسعى العالمي للفوز من أجل الدخول للمربع الذهبي.

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