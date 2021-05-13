تقديم مباراتي الفيصلي والتعاون بالجولة الـ29 في 23 مايو

المواطن - محمد سمعه

اتخذت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارًا بإجراء تعديل على موعد مباراتي الفيصلي والتعاون بالجولة الـ29 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب تقديم موعد مباراتي التعاون والفيصلي:

وأجرت اللجنة تعديلًا على موعد مباراة عنابي سدير والشباب في مدينة المجمعة الرياضية، ومباراة التعاون ضد الهلال على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، في الجولة الـ29، حيث تُقام المباراتان يوم الأحد 23 مايو الحالي في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وجاء ذلك نظرًا لـ مشاركة عنابي سدير والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020/ 2021، في موعد سيُحدد بوقت لاحق.

عنابي سدير خسر والتعاون انتصر:

جدير بالذكر أن الفيصلي كان خسر من النصر في آخر مبارياته دوريًّا يوم الأربعاء الماضي برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ملعب مرسول بارك.

بينما فاز التعاون على النادي الأهلي برباعية لهدفين، في الجولة الـ26.

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