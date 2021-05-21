تقرير كاريلي وكعكي يحسم مصير المعارين

المواطن - مروة نبيل

يحسم المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، ونائب رئيس نادي الاتحاد، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، أحمد كعكي مصير اللاعبين المعارين بنهاية الموسم.

كاريلي وكعكي يحسمان مصير المعارين

ومن المقرر أن يُجهز كاريلي وكعكي التقرير النهائي الخاص بالفريق الأول المعارين، وسيتم الإعلان عنه بشكل واضح إما بعودتهم أو إكمال إعارتهم للأندية ذاتها أو فريق أخرى، حسب العروض التي ستصل إلى النادي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأعار نادي الاتحاد الموسم الماضي كلًا من خالد السميري إلى الفيصلي، عبد العزيز العرياني لنادي ضمك، والثلاثي ساهر السريحي، يونس عبد الواحد ومحمد صوعان إلى جدة، بجانب طارق عبدالله لضمك، وينتهي عقده مع النادي شهر يوليو المقبل.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره العين، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، فيما يتذيل العين الترتيب برصيد 20 نقطة وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

شارك الخبر







شارك الخبر