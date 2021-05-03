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تقني حائل يفتح باب ‏التسجيل الإلكتروني
في برنامج البكالوريوس ‏المسائي وبرامج الدبلوم

تقني حائل يفتح باب ‏التسجيل الإلكتروني

2021/05/03
الساعة 4:14 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم
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تقني حائل يفتح باب ‏التسجيل الإلكتروني
المواطن - واس

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة حائل فتح باب ‏التسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم على برنامج البكالوريوس ‏المسائي للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية للبنين، وبرامج الدبلوم ‏‏”الصباحية والمسائية” للكليات التقنية للبنين والبنات للخريجين ‏والخريجات من المرحلة الثانوية العامة أو الصناعية أو ما يعادلها، وكذلك ‏دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية للبنين ومعاهد التدريب في السجون ‏للحاصلين على شهادة المتوسطة أو الأول والثاني ثانوي وكذلك برامج ‏اللغة الإنجليزية للفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٣هـ.‏

مدة التسجيل في تقني حائل 

وأوضحت أن مدة ‏التسجيل ستكون بداية من يوم الأحد ١٠ / ١١ وحتى يوم الأربعاء ٢٠ / ‏‏١١ لبرنامج البكالوريوس المسائي، وبداية من يوم الأحد ١٧ / ١١ حتى ‏يوم الأربعاء ٢٧ / ١١ لبرنامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي، ‏وبداية من يوم الأحد ٢٤ / ١١ حتى يوم الأربعاء ٤ / ١٢ لبرنامج ‏دبلوم المعاهد الصناعية ومعاهد التدريب في السجون، وبداية من يوم ‏الخميس ٢٨ / ١١ حتى يوم الأربعاء ٤ / ١٢ لبرامج اللغة الإنجليزية.‏
وأبانت الإدارة أن التسجيل في جميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول ‏الموحد ” قبولي ” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ‏‏: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate‏/ . ‏


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