تقني حائل يفتح باب ‏التسجيل الإلكتروني

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة حائل فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم على برنامج البكالوريوس المسائي للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية للبنين، وبرامج الدبلوم ”الصباحية والمسائية” للكليات التقنية للبنين والبنات للخريجين والخريجات من المرحلة الثانوية العامة أو الصناعية أو ما يعادلها، وكذلك دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية للبنين ومعاهد التدريب في السجون للحاصلين على شهادة المتوسطة أو الأول والثاني ثانوي وكذلك برامج اللغة الإنجليزية للفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٣هـ.
مدة التسجيل في تقني حائل
وأوضحت أن مدة التسجيل ستكون بداية من يوم الأحد ١٠ / ١١ وحتى يوم الأربعاء ٢٠ / ١١ لبرنامج البكالوريوس المسائي، وبداية من يوم الأحد ١٧ / ١١ حتى يوم الأربعاء ٢٧ / ١١ لبرنامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي، وبداية من يوم الأحد ٢٤ / ١١ حتى يوم الأربعاء ٤ / ١٢ لبرنامج دبلوم المعاهد الصناعية ومعاهد التدريب في السجون، وبداية من يوم الخميس ٢٨ / ١١ حتى يوم الأربعاء ٤ / ١٢ لبرامج اللغة الإنجليزية.
وأبانت الإدارة أن التسجيل في جميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول الموحد ” قبولي ” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .
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