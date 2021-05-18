تكريم أبطال الأمن والصحة في مباراة الهلال والأهلي

المواطن - مروة نبيل

أطلقت وزارة الرياضة مبادرة لتكريم أبطال الأمن والصحة خلال مباراة الهلال والأهلي، المقرر إقامتها مساء يوم غد الأربعاء، بالتزامن مع قرار عودة الجماهير إلى الملاعب.

تكريم الأبطال بمباراة الهلال والأهلي:

وذكر حساب وزارة الرياضة الرسمي على “تويتر”: “تقديرًا لجهود أبطال الصف الأمامي خلال جائحة كورونا.. واحتفاء بعودة الجماهير الرياضية للمدرجات.. شاركونا غدًا التحية وصفقوا للصف الأمامي في الأمير فيصل بن فهد بالرياض”.

ويلعب الهلال والأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

عودة الجماهير بإجراءات احترازية:

وأعلنت وزارة الرياضة عن حضور الجماهير المحصنين للمباريات بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وكشفت عن بروتوكول الخاص بالحضور، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتم طرح تذاكر إلكترونية لمباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر 3 منصات مختلفة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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