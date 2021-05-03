تليغرام يعتزم إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية 

المواطن- متابعة

قال تليغرام إنه يعتزم إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية الشهر المقبل، ففي حين أن التطبيق يدعم بالفعل خدمة مكالمات الفيديو الفردية، والمكالمات الصوتية الجماعية إلا أن الخاصية الجديدة تزوّد المستخدمين بميزة مقابلة ورؤية العديد من الأشخاص في وقت واحد.

جذب المزيد من المستخدمين

ويريد تليغرام بذلك تحقيق ميزة نسبية عن بقية تطبيقات التراسل الفوري وعلى رأسهم واتساب، لجذب المزيد من المستخدمين، ومن ثم تعظيم الأرباح.

كما أن إطلاق تليغرام لميزة مكالمات الفيديو الجماعية، بمثابة مواكبة تغير مستقبل تطبيقات التواصل الاجتماعي بعد جائحة كورونا، حيث يرى الكثيرون أن غرف الدردشة هي مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي لقدرتها على تقريب البشر من بعضهم البعض في ظل ما يفرضه التقدم التكنولوجي والظروف العالمية الحالية من تباعد.

الخصوصية في ميزة تليغرام الجديدة

ويعد تليغرام بإضافة لمسة من الخصوصية المشهور بها التطبيق إلى مكالمات الفيديو الجماعية، حيث إن المكالمات ستكون مشفرة بالكامل وبأعلى أداء ممكن، للحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

شارك الخبر







شارك الخبر