تهنئة جوميز قد تمهد رحيله لـ الدوري الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

حرص المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على تهنئة نادي تروا الفرنسي بمناسبة صعوده للدوري الممتاز لكرة القدم.

Félicitations pour votre magnifique saison et votre accession en @Ligue1UberEats ! Je vous souhaite du succès dans tout ce que vous entreprendrez 💙#TeamEstac https://t.co/ZMad72wqbu — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) May 9, 2021

وغرد لاعب الهلال قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” أهنئ نادي تروا على موسمه الرائع وتأهله لـ دوري الدرجة الأولى، أتمنى لكم النجاح وأتمنى لكم التوفيق فيما تفعلونه”.

نجم الهلال ارتبط اسمه بالرحيل

وكان اسم نجم الهلال، ارتبط بالرحيل عن صفوف أزرق العاصمة بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن تقارير صحفية، تحدثت عن أن جوميز قد يعود للدوري الفرنسي أو ينضم لنادي غلطة سراي التركي، أو لفريق إنتر ميامي الأمريكي.

وانضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ35 سنة لفريق الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي.

جوميز يصل لهدفه رقم 100

وسجل اللاعب الفرنسي هدفين في مباراة الشباب الأخيرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل للهدف رقم 100 مع نادي الهلال بكافة المسابقات.

وأكد جوميز على رغبته بالفوز بلقب الدوري مع الهلال بالموسم الحالي، أهم من الحصول على الألقاب الفردية، مضيفًا أنه يريد تسطير تاريخ جيد له بالهلال ليفتخر به عند الرحيل عن النادي.

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