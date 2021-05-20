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توجيه اللوم للرئيس جو بايدن بسبب هدية لبوتين !
قال أحد أعضاء الكونغرس إنه يضعف موقف بلاده

توجيه اللوم للرئيس جو بايدن بسبب هدية لبوتين !

2021/05/20
الساعة 2:54 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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توجيه اللوم للرئيس جو بايدن بسبب هدية لبوتين !
المواطن- متابعة

وجه عضو الكونغرس الجمهوري جيم ريش، اللوم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديمه ما وصفه بالهدية لروسيا برفع العقوبات المفروضة على الشركة المشرفة على خط الغاز السيل الشمالي-2.

وقال في تصريحه، الذي تم نشره على موقع لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه يشك في أن المشروع الروسي الخبيث يلبي فعلا مصالح الولايات المتحدة، كما صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

توجيه اللوم للرئيس جو بايدن بسبب هدية لبوتين !

الإدارة الأمريكية الحالية لا تلتفت لمصالح حلفائها

وأضاف السيناتور: الإدارة تعطي الأولوية للمصالح المزعومة لألمانيا وروسيا، بدلا من مصالح حلفائنا في وسط وشرق وشمال أوروبا.

توجيه اللوم للرئيس جو بايدن بسبب هدية لبوتين !

ضعف موقف الولايات المتحدة

ويرى عضو الكونغرس أن رفع العقوبات عن شركة Nord Stream 2 AG وعن مديرها، سيضعف موقف الولايات المتحدة قبل القمة المقترحة بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب موقع روسيا اليوم.

توجيه اللوم للرئيس جو بايدن بسبب هدية لبوتين !

 


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