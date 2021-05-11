توجيه من أمير الرياض لجميع القطاعات: كثفوا أعمال الرقابة في العيد

المواطن - الرياض

شدد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، على أهمية الرقابة على أماكن التجمعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

استعداد مبكر:

وأكد الأمير فيصل بن بندر بحسب بيان نشرته الإمارة، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، على جميع القطاعات المعنية في المنطقة بضرورة الاستعداد المبكر لإجازة عيد الفطر، وتكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتشديد على المواقع المتوقع حدوث التجمعات فيها ورصد المخالفين للحد من انتشار كورونا.

العيد يوم الخميس:

وأعلن الديوان الملكي أن غدًا المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر في المملكة.

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