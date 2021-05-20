توجيه مهم من رئاسة أمن الدولة بشأن عمليات التبرع

المواطن - الرياض

أكدت رئاسة أمن الدولة على أهمية التبرع عبر الجهات الرسمية المعتمدة؛ وذلك تعزيزًا لسلامة العمل الخيري.

تعزيز للموثوقية وتفعيل للطرق الآمنة:

وقالت رئاسة أمن الدولة، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن التبرع عبر الجهات والمنصات المعتمدة تعزيز للموثوقية وتفعيل للطرق الآمنة”.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية بعموم مناطق المملكة بالتحذير من قيام جهات مجهولة داخل المملكة وخارجها بالدعوة إلى جمع التبرعات لجهات خارجية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، تزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة الذي صدر يوم أمس الأول والمتضمن التحذير من جهات خارجية تدعو لجمع التبرعات بطرق غير نظامية ومخالفة للقانون.

تعميم لوزارة الشؤون الإسلامية:

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة لعموم فروعها بمناطق المملكة تضمن التوكيد على الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية بالتحذير من جمع التبرعات بطرق غير نظامية، والتوجيه بنشر تصاميم إرشادية وتحذيرية بوسائل التواصل الحديثة (تويتر- سناب شات- يوتيوب) عبر حسابات الوزارة الرسمية والجمعيات الدعوية بمناطق المملكة.

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