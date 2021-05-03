توزيع 70 ألف عبوة ماء زمزم على مصليات النساء في المسجد الحرام

المواطن - الرياض

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء، بالإضافة إلى أكثر من (٤٠) ألف لتر موزعة على أسطوانات محمولة.

موظفات ومتطوعات

وبينت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بأن الوكالة تقوم بتوفير ماء زمزم لقاصدات المسجد الحرام في جميع المصليات الخاصة بالنساء.

وأضافت أن التوزيع يتم عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية توزيع الماء على القاصدات.

وتأتي هذه الجهود وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف وتوجيه من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.

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