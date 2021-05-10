توضيح من حساب المواطن بعد إيداع دعم مايو

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، وبالإمكان التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق (تسجيل دخول، الدفعات المالية).

تعديلات حساب المواطن:

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