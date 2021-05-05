توضيح مهم من منظمة الصحة بشأن لقاح سينوفارم

المواطن- متابعة

قال خبراء من منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنهم واثقون من فعالية لقاح سينوفارم الصيني، مؤكدين على أن جرعتين منه تجعله فعالًا للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تبت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع، فيما إذا كانت ستوافق على كل من لقاحي سينوفارم وسينوفاك لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد كوفيد-19.

اللقاح الصيني يدخل للمرة الأولى على قائمة الصحة العالمية

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق، على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وهذا من شأنه أن يؤدي ذلك إلى نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.

كيفية عمل لقاح سينوفارم

ويعمل لقاح سينوفارم عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، ولإنتاج اللقاح، أحضر الباحثون في معهد بكين 3 أنواع من فيروس كورونا، من المصابين في المستشفيات الصينية، بالإضافة إلى فيروس متحور يستطيع التكاثر، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

بعد ذلك يتم تعطيل فيروسات كورونا بحيث لا يعود بإمكانها التكاثر، ثم يقوم الباحثون بسحب الفيروسات المعطلة وحقنها في جهاز المناعة لتعزيز استجابته للقاح، حسبما أشارت الصحيفة.

ويتم استخدام الفيروسات المعطلة لأكثر من قرن من الزمان، واستخدمها مبتكر لقاح شلل الأطفال في الخمسينيات من القرن الماضي، جوناس سالك، وهي من القواعد الأساسية للقاحات ضد عدد من الأمراض، بما في ذلك داء الكلب والتهاب الكبد A.

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