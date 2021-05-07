توقعات بحالة مطرية بداية من الاثنين حتى أول أيام عيد الفطر

المواطن - الرياض

توقع مركز الأرصاد أن تبدأ من يوم الاثنين القادم وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك حالة مطرية.

خريطة الأمطار:

وأوضح مركز الأرصاد، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة، أن الحالة تشمل مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية ومن ثم القصيم والرياض والشرقية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة).

كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

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